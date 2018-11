Hemisphere Sound #05 : Les Rythmes de la Colère // 24.10.18

Nos deux escales musicales au Brésil et au Nigeria nous ont parfois fait voyagé au rythme des luttes et c’est cette thématique des luttes que l’on va explorer dans ce nouveau diptyque.

Avant d’accueillir le rappeur Rocé et son équipe dans le deuxième épisode pour nous parler de leur travail autour de la compilation « Par les Damné.e.s de la Terre », on a décidé de partir nous aussi à la découverte de cette musique qui fait arme, de ces morceaux qui ont eu le pouvoir de cristalliser des luttes, qui ont rythmé la colère et l’indignation.

Voici donc un fil rouge musical non francophone qui nous amène à tendre l’oreille, à se pencher vers l’autre et à saisir ces moments d’histoire. Nous avons laissé parler la musique plutôt que nos mots cette fois ci mais pas de panique, la tracklist est disponible via le player ci-dessous.

« La politique peut nourrir la musique mais la musique a surtout la capacité de défier la politique. » Nelson Mandela, in The Hidden Years, 3rd Ear Music.

Une émission préparée et réalisée par Claire le Gac et Sylvain Pinot.