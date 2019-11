Hemisphere Sound #24: UK Jazz w/ Damien Besançon & Thomas Boutant

Une émission dédiée au jazz né dans les quartiers sud de Londres avec les interviews de Damien Besançon (I See Colors) et Thomas Boutant (Biguine Jazz Festival).

« Dépassé, le jazz ? Loin de là. Et surtout pas à Londres où une nouvelle génération dynamique perpétue le genre en le mâtinant de house, de grime ou d’électro. » >> Lire l’article de Sylvain dans Télérama à ce sujet.

Le jazz londonien, c’est une histoire de métissage. Comment des musiciens comme Shabaka Hutchings, Nubya Garcia ou Joe Armon Jones et bien d’autres font vivre cette scène et quelle réception en a-t-on en France ? Quel regard porte le célèbre producteur Gilles Peterson sur l’émergence de cette scène ? Le jazz antillais pourrait-il connaitre un tel engouement en France ?

On en parle avec Damien Besançon du label I See Colors et Thomas Boutant du Biguine Jazz Festival. Retrouvez également dans l’émission les reportages de Sylvain lors du We Out Here Festival 2019 avec le témoignage téléphonique de Gilles Peterson en personne !

L’arbre généalogique de la scène uk jazz,

Le groupe Ezra Collective est d’ailleurs en concert à Paris le 17 novembre au Pop Up du label, histoire de passer un dimanche soir ensemble à danser sur les rythmes endiablés du batteur Femi Koleoso et sa clique. Plus d’infos par ici !

Le mix de l’émission confectionné avec amour par Sloy P est également disponible 👇

Bonne écoute!

Animation et réalisation : Claire Le Gac / Interview et reportages : Sylvain Pinot