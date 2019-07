Hemisphere Sound #21 : Le Salon des Refusé-es 2/2

En février dernier, tout-beaux-tout-frais sur le marché de l’emploi, nous avons tenté un gros hold-up : postuler pour un poste de chargé de programmation chez FIP. Dans ce deuxième épisode, Sylvain tente le tout pour le tout avec un mix de dernière minute.

Malgré un emploi de temps bien chargé et des obligations domestiques pressantes, Sylvain se lance in extremis dans l’aventure après avoir écouté la selecta de Claire. Parce qu’il aime les défis, il a même concocté un mix rien que pour les belles oreilles de l’équipe de FIP. Vu qu’on est plutôt dans le partage on a décidé de vous faire part cette sélection avant qu’elle ne prenne la poussière au fond d’un disque dur.

Bonne écoute! On se retrouve jeudi 25 en direct du Poisson Lune à partir de 19h pour une émission en direct avec des invités passionnants sur un thème qui l’est tout autant : la place des radios libres dans la représentation des cultures issues de l’immigration, notamment à travers le concept de « Sono Mondiale » dans les années 80. Cette émission fait écho à l’exposition Paris London Music Migrations du musée de la Porte Dorée et elle vient clore la résidence estivale de Radio Campus au Poisson Lune, après les copains de Mappemonde, d’Histoires De et de Lachez Les Chiens.

On se charge de vous ambiancer pour la suite de la soirée alors révisez vos meilleurs moves !

Tracklist :

Rare Silk – Storm

Prince – Mary Don’t You Weep

Sidsel Endresen & Bugge Wesseltoft – Try

Roy Hargrove – Bulleshit feat D’Angelo

Alain Romans – Quel Temps Fait-il à Paris

Petra Magoni Ferrucio Spinetti – Come Together

Daniel Waro – Maloya

One Tongue – No Doubts

Iggy Pop – Les Feuilles Mortes

Black Booby – I Need Somebody Raw

Dalida – Vieni Vieni Si

Yama Sumac – Taki rari

Dick Annegarn – Vélo Vole

Lalo Schiffrin – On The Way To San Mateo

John Williams – Catch Me If You Can

Manu Dibango – Ceddo End Title

Carroussel – Oté Maloya

Mongo Santanamaria – Kiniqua

Une émission présentée et mixée par Sylvain Pinot, un grand merci à Holy pour sa participation.