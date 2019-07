Hemisphere Sound #20 : Le Salon des Refusé-es 1/2

En février dernier, tout-beaux-tout-frais sur le marché de l’emploi, nous avons tenté un gros hold-up : prendre place dans l’un des clubs parisiens les plus selects a.k.a celui des programmateurs musicaux de FIP ou le Saint-Graal en termes de radios musicales. Dans ce premier épisode, Claire tente de convaincre ses ex-collègues de lui donner sa chance…

Chargé.es de bonne volonté et déployant toute notre culture musicale pour tenter de séduire les sens de ces oreilles expertes, nous avons révisé nos classiques afin de proposer une sélection à l’image de la radio préférée du patron de Twitter, Jack Dorsey (celui-ci n’y va pas par quatre chemin pour déclamer son amour à la chaîne, il s’est tatoué le logo FIP sur le poignet #buzz). Éclectique, passionnée et passionnante, la radio FIP accompagne les journées et les nuits depuis sa création en 1971 sous l’égide du patron de Radio France de l’époque, Roland Dhordain, et ses deux fondateurs Jean Garetto et Pierre Codou. Reconnue pour ses voix féminines et sa programmation musicale de qualité, FIP est une référence parmi les radio musicales françaises.

Confidences pour confidences, c’est aussi cette radio qui a permis la rencontre entre vos deux serviteurs dédiés ! En effet, nous avons tous deux pénétré l’antre de la plus petite radio de la Maison ronde un temps en tant que stagiaire ou alternant. Nostalgiques de ces bons moments, nous nous sommes évertués à y remettre le pied… sans succès visiblement (snif!).

C’est donc avec humour et dérision que pour cette grille d’été de juillet, nous avons décidé de partager avec nos auditeurs une partie des programmations – trop longtemps restées à l’abris de nos disques durs – que nous avons envoyées à FIP. Tout ceci évidemment présenté avec une mise en scène et une interprétation digne des plus belles fictions de France Culture…

Tracklist :

Frank Harris & Maria Marquez – Tonada de Odeño

Chico Buarque – Ela Faz Cinema

Piero Umiliani – Arabesques

Mac Demarco – Ode To a Viceroy

The Beatles – Love to You

Tadao Hayashi – My Favourites Song

Rohff – Le même quartier

Secos e Molhados – Sangue Latino

Jethro Tull – Bourée

Chassol – Pipornithology (part II)

Gluck Sgambati – Melodie (Sergei Rachmaninoff)

Tim Maia – Nobody Live Forever

Budgie – Touch Me

Grace Jones – Private Life (Dub)

Chicos de Nazca – Street Social Afternoon

Black Brothers – Saman Doye

Madam – The Ride

Une émission dédiée à Bruno, Luc, Virginie, Elvire, Zoé, Héloïse, Gabrielle, Jean-Yves, Emilie, Alain, Nicolas, Chloé, Marc, Ghislain, Patrick, Christian … et tous les autres!

Réalisation, montage et programmation : Claire Le Gac