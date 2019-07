Hemisphere Sound #19 : (Re)tour du Monde en Musiques

Avant de passer « en mode grille d’été », nous vous proposons un petit bilan de l’an 1 de l’émission en compagnie de nos invité.es préféré.es.

On parlera de la question houleuse des covers et du sample, des anecdotes musicales marquantes qui nous en apprennent long quand on étudie le sujet ou encore de la notion des rapports de force dans l’univers des musiques du monde.

Nous accueillons une nouvelle fois Renaud, habitué au confort du studio, il est notre expert en ethnomusicologie. On reçoit aussi Mylène, notre journaliste musicale préférée, également productrice et animatrice de l’excellente émission Histoires de. Enfin, Thibault a.k.a Dr Lustig nous rejoindra en deuxième partie d’émission pour témoigner de son expérience des musiques à Détroit.

Tracklist :

Kora Jazz Trio – Via Con Me

Johan Papaconstantino – Les mots bleus

Tadao Hayashi – My favourites things

Trio Mocoto & Dizzy Gillespie – Samba

Marcus Courtier – Zouk

Marcos Valle – The Godfather Theme

Merci à tous pour cette belle saison, pour vos retours et vos pas de danses, pour les rencontres musicales et le partage des bonnes ondes radiophoniques !

On allait quand même pas se quitter comme ça alors on vous prépare avec une série de mixs, histoire de continuer à voguer ensemble aux quatre coins du globe pendant l’été.

Pour celles et ceux qui resteraient à la capitale en juillet, les émissions musicales de RCP animent les Apéros Bulle tous les jeudis. RDV donc le 25 juillet au Poisson Lune sur le Parvis de la Porte Dorée dans le 12ème, pour une émission spéciale d’Hemisphere Sound en écho avec l’exposition Paris-Londres Music Migrations 1962-1989. La team vous concocte un mix plein de groove et d’amour pour enchainer donc on vous attend sur la piste !

Animation et réalisation : Claire Le Gac / Co-animation: Sylvain Pinot