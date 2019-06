Hemisphere Sound #18 : Printemps Japonais

On a toujours rêvé d’aller au Japon. Mais c’est loin de chez nous, le Japon. Alors on décide d’y aller quand même, en rêves et en musiques. Vous partez avec nous? Japanese jazz, city-pop, psych rock, bossa-nova, disco, funk, et oui tout ça … laissez place à l’imagination et songez au temps d’un Printemps au Japon.

Parce que la musique, ça se partage, voici la tracklist de l’émission :

Hiroshi Sato – Jo Do

UFO – The Moving Shadows

Keisuke Egusa – Summer Samba

Hiroshi Sato – Blue and Moody Music

Tadao Hayashi – My Favourites Things

Minoru Muraoka – Take Five

The Cupids – Bazazz Tengoku

UFO – Loud Minority

Seaside Lovers – Coconuts Island

Kikagaku Moyo – Green Sugar

Takeshi Terauchi & The Blue Jeans – Chidori

Kikagaku Moyo – Smoke And Mirrors

YMO – Technopolis

Réalisation, animation Claire Le Gac. Programmation musicale Sylvain Pinot & Claire Le Gac.