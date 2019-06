Hemisphere Sound #17 : Peut-on encore parler de World Music ?

On arrive tranquillement vers la fin de cette saison radiophonique, alors pour fêter ça nous avons invité des copains à discuter d’un débat épineux : la World Music et l’appropriation culturelle.

Nous recevons donc la journaliste Mylène de l’émission Histoire De, le DJ et producteur Yann du label Curuba, l’éthnomusicologue Renaud (avec qui on parlait des musiques à Madagascar en janvier), le Dj et collectionneur Rodrigue qui officie sous le nom de Soul Groove, ainsi que Thibaud, Dj sous le nom de Lustig.

C’est donc en compagnie de passioné(e)s avertis que l’on s’aventure vers les questions de l’altérité (tout relative) en musique et d’approche décoloniale de l’histoire culturelle. Suspens, on répondra même peut-etre à la question de savoir si le terme World Music a encore un sens aujourd’hui…

Un programme chargé donc mais abordé en toute légéreté, avec une envie de se poser les bonnes questions. Toujours en musique bien sûr avec une sélection de morceaux par nos invités, comme ce disque de Jeff Louna que nous a apporté Rodrigue, un artiste qu’il définit lui même comme le Georges Benson congolais.

Bonne écoute et on se retrouve bientôt pour la suite de ce débat passionnant !

Une émission réalisée et présentée par Claire Le Gac et Sylvain Pinot