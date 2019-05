Hemisphere Sound #16 : Dans le Club avec Arabstazy et Dar Disku

Deuxième volet du diptyque consacré aux musiques des pays arabes, cette fois autour de ses aspects électroniques avec Amine Metani du collectif Arabstazy et Vish Mhatre du label Dar Disku.

Musicien connu sous le nom de Mettani, nous avons rencontré Amine avant son concert au FGO barbara du 11 avril. Sur scène avec son gembri électrique, il explore la tradition tunisienne du Stambeli qu’il traduit armé de machines électroniques et de pédales. Nous vous diffusons une partie de son live et une discussion autour de la relation entre transe traditionelle et techno, des actus de son collectif et label Arabstasy ou encore de sa passion pour FIP

En deuxième partie, nous recevons le DJ et batteur Vish Mhatre, fondateur du label Dar Disku établi récement à Bristol. Après s’être intéressé aux musiques électroniques européennes, Vish a eu envie d’explorer le patrimoine du pays où il a grandit, le Barhein, et surtout de faire danser sur de nouvelles musiques.

Avec un EP taillé pour le club qui a reçu les louanges du sacro-saint Resident Advisor et déjà plusieurs dates aux cotés d’Awesome Tapes From Africa ou encore Habibi Funk, son label est bien parti pour faire danser encore quelques temps. Notre interview est à retrouver en version anglaise complète ci-dessous :

Une émission présentée et réalisée par Sylvain Pinot, prise de son par Claire Le Gac et doublage par Mylène Maurice.