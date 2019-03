Hemisphere Sound #13 : Spring Selecta

Une émission un peu spéciale car on vous a préparé une sélection de sorties musicales récentes pour fêter le retour des beaux jours.

Entre les breaks lancinants du londonien Al Dobson Jr., le highlife moderne d’Isaac Birituro, l’Ethio groove de Dexter Story, l’afrobeat mélancolique de Kokoroko ou encore la house explosive d’Oscar G, on espère que ce mix aura de quoi ravir vos oreilles curieuses !

Pour écouter les albums en entier et surtout soutenir les artistes, vous pouvez en retrouver une bonne partie via la « wishlist » de Sylvain sur Bandcamp et voici la tracklist pour s’y retrouver :

Al Dobson Jr – Who u think u are

Isaac Birituro and the Rail Abandon – Yesu Yan Yan

Dexter Story – Gold

Angel Bat David – We are Starzz

Quantic – Atlantic Oscillations (Disco Dub)

Oscar G – Moros y Cristianos

Magic Drum Orchestra – Dread Nourishment

Benny Sings – So Far So Good

Rafiq Bathia – Breaking English

The Cinematic Orchestra – A Caged Bird (feat Roots Manuva)

Kokoroko – Tide

Dexter Story – Chemin de Fer

Oscar G – For the culture (feat Ronald Rodriguez)

Si vous voulez rester au courant des sorties indés, on vous recommande d’ailleurs l’excellent Bandcamp Weekly d’Andrew Jervis. Intarissable source d’inspiration et de nouveautés, son émission alterne interviews de qualité et exclusivités, en gardant toujours une touche clairement « groove ».

As usual, la tracklist est aussi dispo sur Mixcloud :