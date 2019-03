Hemisphere Sound #12 : Le Cap Vert avec Mayra Andrade // 02.03.19

Prenons le large direction l’archipel du Cap Vert, carrefour maritime entre l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis. Les musiques cap-verdiennes se sont nourries de toutes ces influences et Mayra Andrade en est peut-être l’exemple parfait aujourd’hui.

Au lendemain de son concert à La Cigale, nous avons rencontré la chanteuse Mayra Andrade, figure bien connue de la musique actuelle qui vient de sortir son nouvel album Manga. Curieuse et passionnée, elle se tourne vers un afrobeat contemporain et électronique mais sans oublier sa musicalité et cette saudade si caractéristique de son archipel natal.

Au lendemain de son concert à La Cigale, nous avons rencontré la chanteuse Mayra Andrade

Au cours de nos explorations, nous allons aussi à la découverte des musiciens qui ont fait la musique capverdienne d’hier et d’aujourd’hui. On se penche sur l’histoire incroyable du naufrage d’un bateau qui a influencé l’effervescence musicale de l’île durant les années 1970. Une histoire mise à l’honneur par la superbe compilation Space Echo, sortie en 2016 sur le label Analog Africa.

