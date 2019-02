Hemisphere Sound #10 : La Réunion et le Maloya // 02.02.19

Pour cette 10ème émission, on reste en France mais à 10 heures d’avion de nos studios parisiens. Direction La Réunion pour tendre nos oreilles vers la clameur du Maloya, en compagnie de la chanteuse Ann O’Aro, de Philippe Conrath du label Cobalt et du groupe Racine Mêlée.

Pour se (ré)chauffer, un extrait de la session live de Racine Mêlée qui a secoué le studio de Radio Campus :

Autrefois, le Maloya pouvait s’appeler Segha et il était dédié au culte des ancêtres dans un cadre rituel pratiqué par les esclaves venus de Madagascar, comme on l’a vu dans notre dernière émission. Il est ensuite peu à peu devenu un chant de complaintes et de revendication pour les esclaves.

Depuis les années 70, il devient une musique représentative de l’identité réunionnaise et avec des figures comme Alain Peters ou Danyel Waro, les rythmes du Maloya résonnent bien au delà de l’île. Aujourd’hui, une nouvelle génération reprend cet écho et poursuit le metissage, à l’exemple du groupe LINDIGO ou de la chanteuse Ann O’Aro, qui nous a même offert une de ses chansons a cappella durant l’émission. Bon voyage !

Une émission présentée par Claire et Sylvain, réalisée par Philipp et Ugolin.