Hemisphere Sound #04 : Le Brésil Psychédélique // 10.11.18

Pour cette deuxième partie de notre éscale brésiliènne, on parle de l’influence psychédélique des années 70, de la vague disco ou encore de la relation musicale entre la France et le Brésil. Retrouvez notre article complet sur notre dyptique brésilien par ici, avec des clips, une playlist et un peu plus de phrases, voire même des paragraphes.

Le podcast est disponible via le player ci-dessus ou via Mixcloud ci-dessous, qui lui a une tracklist qui vous accompagne le temps de votre écoute.

Bon voyage musical !

Une émission présentée par Sylvain Pinot et Claire Le Gac, réalisée par Claire Le Gac et éditée par Sylvain Pinot.