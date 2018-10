Hemisphere Sound #01 : Sur les traces de l’Afrobeat // 29.09.18

Bienvenue sur la première émission d’Hemisphere Sound !

Pour lancer notre série de voyage musicaux à travers le monde, on a décidé de commencer par le Nigeria et le Ghana. Particulièrement fertiles en terme de production musicale, ces pays ont notamment vu naitre l’afrobeat de Fela Kuti, une musique que l’on entend quasiment partout aujourd’hui.

Armé de notre curiosité, de nos comptes Youtube et des conseils avisés de quelques disquaires et autres spécialistes, nous tentons de comprendre les voies par lesquelles a voyagé la musique, en s’intéressant aux voix qui l’ont porté. Loin de prétendre à l’exaustivité, on vous propose de voyager avec nous et de découvrir les morceaux qui nous semblent intéressant, touchant, dansant…

Voici une playlist avec les morceaux de l’émission, et quelques autres qu’on a pas pu intégrer à la programation :

Une emission présentée par Claire Le Gac et Sylvain Pinot, réalisée par Christophe.