Hemisound #37 // Mehdi Blues

Bienvenue dans cette nouvelle saison d’Hemisphere Sound. Une formule toujours en mouvement mais que je (aka Sylvain aka Sloy_P) vais mener cette année sans Claire, qui vole vers d’autres horizons radiophoniques à Nantes. Cela dit, notre Chantale nationale peut réapparaître à tout moment donc restez sur vos gardes.

Pour cette reprise après quelques mois d’inactivité sur les ondes, j’ai décidé de reprendre l’antenne en rendant hommage à l’immense et regretté Dj Mehdi, tragiquement disparu il y a 10 ans. On part donc sur une sélection mixée de quelqu’uns de ses morceaux, avec beaucoup de remixs, des faces B plus ou moins obscures et quelques classiques.

Bonne écoute et prenez soin de vos oreilles.