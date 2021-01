Hemisound #36 – Polar Music

Alors que l’hiver bat son plein sur l’hexagone, Hemisphere Sound vous propose d’aller encore plus loin dans le délire givré! Une émission consacrée aux sons polaires du Groenland, des glaciers des Alpes et autres sélections musicales invoquant le grand froid. Avec les interviews de l’artiste Pali Meursault et du groupe Songlines.

Chants des glaciers et cartographie sonore sur la banquise.

Une nouvelle exploration sonore, poétique et céleste, qui nous emmènera cette fois en terre de glace pour écouter le vivant vivre.

Notre premier guide dans cette exploration sera Pali Meursault, un artiste sonore qui tend son micro vers le vivant. Il nous parlera de son projet Radio Glaces où il est parti documenter les glaciers de l’Oisans avec Thomas Tilly. Les craquements se confondent avec la musique et inversement.

Nous avons ensuite rendez-vous avec le jeune groupe Songlines, un projet de cartographie sonore né d’une résidence au Groenland, dans la baie de Qammavinguak. Nourri d’un questionnement sur nos façons d’habiter le monde et la nécessité de les faire évoluer, Songlines – Cartophonie de la Terre Verte – décrit, chanson après chanson, les territoires perçus ou rencontrés durant cette immersion polaire. Retrouvez le groupe sur leur page Facebook.

Réalisation et programmation : Sylvain Pinot & Claire Le Gac.