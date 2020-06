Hemisound #32 : No Justice No Peace

Last but not least, voici le dernier mix de la saison avant de se retrouver sur la grille d’été !

Les musiques, celles que l’on passe, celles que défendent les artistes que l’on reçoit, celles qui racontent l’histoire décoloniale, les lutte d’hier et d’aujourd’hui , toutes ces musiques s’insèrent dans l’histoire des musiques noires. Afrobeat, soul, house, jazz, hip hop, Maloya, RnB, techno, broken beat, reggae, disco… la liste est longue.

En cette période de lutte contre le racisme systémique et les violences policières, il était essentiel pour nous de rappeler notre soutien total à ce combat. Beaucoup de moyens d’action sont à portée de main : soutenir les associations, signer des pétitions, lire ou relire les grands auteurs comme Baldwin ou Fanon.

Une liste de textes et ressources par l’association féministe Women who do stuff à consulter.

Encore plus à portée de main, célébrer ensemble la richesse des musiques noires en tendant l’oreille, et en montant le son.

1h30 de musiques alternant entre la gravité et l’amour, la révolte et la quête d’unité, naviguant entre les styles et le temps.

BLACK LIVES MATTER / JUSTICE POUR ADAMA

Artwork from Prophecy by Comet is Coming

Tracklist :

Mort Stevens & His Orchestra – The Long Wait

Serpentwithfeet – Four Ethers

Black Coffe feat. Samthing Sowe – Ndod’emnyama

Doon Kanda – Nastasya

The Garifuna Collective – Black Catbird

Adrian Sherwood – Haunted by Your Love

Blue Magic – Haunted by your love

Trevor Dandy – Is There Any Love

Awkward Corners feat Sarathy Korwar – Just Around the Corner

Jowee Omicil – Be Kuti

Anthony Hamilton & Elayna Boynton – Freedom

Solange – Down With the Clique

Mykki Blanco – Wish You Would (feat. Princess Nokia)

XXXTentacion feat Joey Badass – Infinity (888)

Premiere Classe / Akhenaton-Arsenik-Pit Baccardi – L’Art de la Guerre

Moodymann – Do Wrong (skate edit)

Toyin Agbetu feat. Nemesis & Rosaline Joyce – Heartbreaker

Bufi – Opala

K-Lone – Batucada

Tim Cow & RTKal – Elephant Man

Kingdom – Stalker 2019 (VIP EDITION)

La Rumeur – L’Ombre Sur la Mesure

The Comet Is Coming – All That Matters Is The Moments

Selection by Sylvain Pinot