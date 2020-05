Hemisound #31 // Don’t Take my Kindness for Weakness

Bienvenue dans notre club imaginaire, où la rythmique du regretté Tony Allen ouvre aussi bien qu’elle ferme la fête.

Un club où la transe se fait lente et des percussions assourdissantes surplombées de voix hypnotiques, où parfois le krautrock s’invite, sans oublier une touche de dub histoire de.

Une fête belle et étrange, mais belle quand même. A écouter ici ou par là sur toutes les plateformes.

Artwork from Pletnev – Peep of Dawn out on Hard Fist, design by Sheree Domingo

Tracklist :

Tony Allen – Kindness

Priscilla Ermet – Americua

Nuri – Frfrfr

Acid Arab – Staifia feat. Radia Menel

Dj Raff – Resistancia

Gordon Koang – Mal Mi Goa (Liluzu Dub)

Kiko Navarro – Ihabogi Rawaly (feat. Aboubacar Sylla)

Mungolian Jet Set – Moon Jocks N Prog Rocks (Montezuma’s Revenge Version)

Moritz Von Oswald & Tony Allen – Ole remix

Can – Mother Sky (from Deep End)

David Silvian – Bamboo Houses [Version 2000]

Nefertyti – Metrosessuale

Panthera Krause – Genki Girl

Barum Barum – Sensation

Mr BC -Protagonist (Damon Jee Remix)

AD Sounds – É Tudo (Petit Piment Edit)

EVA808 – Prrr

Higher Intelligence Agency – Ketamine Entity

Mikado Koko – Fukagawa Bushi

Yello – Tied Up (Andi Hanley Edit)

Damian Lazarus & The Ancient Moons – Lovers’ Eyes (Mohe Pi Ki Najariy)

Pletnev – Peep of Dawn

Onur Özer – Orion

GG Project – Alternative Dub Xperience

Ghoula – Bambara

Tony Allen – Afropusherman

Une émission de Claire Le Gac et Sylvain Pinot, mixé par Sylvain Pinot