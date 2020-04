Hemisound #30 Virtual Confinexploration

Depuis nos tanières respectives, on a chacun pris nos playlists à deux mains pour vous concocter une escapade sonore.

Le sac plein de morceaux refuges, on embarque dans un voyage à travers les époques et les genres, le rapide et le lent, le kitsh et le cool, le sud et le nord, Nantes et Paris etc.

Bonne écoute et restons chez vous en musique <3

Tracklist :

Première Classe – On fait les choses

Grace Jones – Walking In the Rain

Dominique Guiot – Les deux poissons

Billy Taylor – Mambo Inn

Jeen Bassa – Everyday

James Creole Thomas – Earth

Tony Allen – Get Together

Eddy Louiss – King Kong

Manu Dibango – Mincalor

Les Frères Coulibaly – Badenya

Daara j – Daara J

Qhum – Qhaks

Branko & Dengue Dengue Dengue – Lucuma

Mala – Kotos (feat. Asociacion Juvenil Puno)

Awa – Habib Galbi

Disco Halal – Hamathil (Red Axes Edit)

Masomenos – Post-Communism in Casablanca

Thomastic – Give Them Your Heart

Das Mortal – The Killing

Lana Del Rey – High By The Beach Cumbia Version

Claire le Gac B2B Sylvain Pinot