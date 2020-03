Hemisound #29 // Soul Sisters & Brothers W/ Little Ellen, Charlotte Dos Santos & Charles X

Musique de l’âme et discussions intimistes, on s’occupe de vos oreilles confinées avec Little Ellen, Charlotte Dos Santos et Charles X. Un grand bol de Soul Music et ça va bien se passer, vous êtes sur les (bonnes) ondes d’Hemisphere Sound.

Notre première interview nous emmène chez Little Ellen pour parler de son EP « Introducing », de son adoration pour Aretha Franklin et de la place des femmes dans l’industrie du disque. Un thème qu’on a aussi abordé avec Charlotte Dos Santos juste avant sont concert à La Boule Noire où elle présentait, seule sur scène, son dernier EP « Harvest Time ». On boucle ce voyage sonore avec le chanteur soul / hip hop originaire de L.A. Charles X, après la séance d’écoute de son album EID² avec Sonorium.

Musique chaleureuse, des voix légendaires des 60s aux hybridations électroniques actuelles, laissez vous bercer et restez chez vous.

Une émission réalisée par Claire Le Gac et Sylvain Pinot, merci à Holy pour la prise de son sur l’interview de Charlotte Dos Santos et à Sterling pour l’interview de Charles X.