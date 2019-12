HemiSound #26 The Top Not Top Tape

Ceci n’est pas un top.

Devant la désormais classique injonction collective cherchant à résumer l’année passée en musique, voire même la décennie, voici notre modeste contribution au débat.

On y retrouve des coups de coeur plus ou moins récents glanés au cours de nos explorations radiophoniques, des morceaux caribéens, un peu de soul, quelques touches de hip hop, de la musique électronique plus ou moins expérimentale en deuxième partie et bien sûr du jazz. Le dénominateur commun ? Une bonne majorité d’artistes UK.

Pas mal d’amour donc, un peu de violence sinon ce serait chiant et beaucoup de groove.

Tracklist :

Ruby Rushton – Prayer to Grenfell

Anthony Joseph – Powerful Peace

Guadeloupe Reflexions – Samba Arawak

The Sure Fire Soul Ensemble – Aragon

Bella Boo – Tuesday

Freddie Joachim – Winding Road

Ryota OPP – Deucer (Slow)

The Comet Is Coming – The Softness Of The Present

Rider Shafique – Santa Muerte

Sudan Archives – Wake Up

Ruby Rushton – Eleven Grapes

Makaya McCraven – TRC Thank You (feat Lex Blondin)

Men I Trust – Poplar Tree

Tirzah – Make It Up

Romare – Danger

Daniel Maunick – One Nite Stand

Leifur James – Salaninam (Auntie Flo Remix)

Joy O – Burn It (ft Infinite & Mansur Brown)

Overmono – Le Tigre

Penny Penny – Shilungu

Daniel Maunick – Fallen Notes

Data – Free The Robots

Turtle White – Freestyle en Bale en Plus

The Comet Is Coming – Summon The Fire

Makaya McCraven – Drums&Bruk&FeelTheVibe (ft Quiet Dawn)

Sélection par Sylvain Pinot aka Sloy_P

Photo: Cover de « Trust in The LifeForce of The Deep Mystery » by The Comet Is Coming.