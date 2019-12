HemiSound #25 The State of Jazz w/ Church of Sound & Le Mellotron

On poursuit notre exploration des nouvelles facettes du jazz, cette fois en compagnie d’Alexis Blondel des collectifs londoniens Church Of Sound et Total Refreshment Centre, Anders Sicre du bar / web radio Le Mellotron ainsi qu’Angel Bat Dawid et Scott McNiece du label International Anthem de Chicago. Un sacré voyage donc, à l’écoute d’un jazz aussi vivant que fascinant…

C’est dans le nouveau café / disquaire du Mellotron, en face du désormais légendaire bar rue Beaurepaire à République, que l’on a eu le plaisir d’interviewer Alexis et Anders. Tous deux passionnés de musiques et touche à tout, à la fois DJ, producteurs ou organisateurs d’événements, ils travaillent au rayonnement de cette fameuse « scène uk jazz ».

Autour d’un café et avant la première soirée Church of Sound parisienne, on a discuté de leurs influences, de l’importance d’avoir ses propres lieux dans l’essor d’une scène et même de rap français. Retrouvez ensuite notre interview (en anglais) avec Scottie McNiece et l’iconique Angel Bat Dawid, tout droit venus de Chicago pour diffuser les bonnes ondes du label International Anthem.

Pour terminer cette exploration musicale en douceur, Claire vous a concocté une sélection autour… du jazz d’hier et d’aujourd’hui, d’outre manche et d’ailleurs.

Une émission réalisée par Claire Le Gac et Sylvain Pinot, merci à Damien Besançon d’I See Colors pour la coordination.