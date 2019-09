Bienvenue dans votre émission de l’été, sponsorisée par la canicule. MyëVe Märchen aux commandes toute seule aujourd’hui car Miss Fit of Nine est partie se dorer les miches pour quelques jours et lui a laissé les manettes. Autour de la table, Belle Delaire et Cecilia Da Colonia. Notre invitée très spéciale est Morphine Blaze.

Présentation: Miss Fit Of Nine, MyëVe Märchen

Chroniques: Madeleine Rispe, Cecilia Da Colonia

Réalisation: Cécilia Da Colonia