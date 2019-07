Haut Les Miches, Place au Drag #2 // Calypso Overkill

Bienvenue dans votre émission de l’été, « Haut les miches, place au drag », présentée par vos deux présentatrices de choc (on encaisse comme on peut…) : MyëVe Märchen et Miss Fit Of Nine de la House of Nine. Tenez vous bien à vos sièges et cramponnez vous à vos miches, car notre invitée n’est autre que Calypso Overkill. Autour de la table, Fury of Nine pour le talon de la semaine et la jolie Belle Delaire pour le Dragenda.

Présentation: Miss Fit Of Nine, MyëVe Märchen

Chroniques: Fury Of Nine, Belle Delaire

Réalisation: Cécilia Da Colonia