Haut Les Miches, Place au Drag #1 // Icee Drag’On

Bienvenue dans votre nouvelle émission HLM, présentée par vos deux drag queens de choc, Miss Fit Of Nine et MyëVe Märchen de la House of Nine. Cette nouvelle émission aura pour but de vous faire découvrir le monde drag de la scène parisienne et française, parler de son actualité et vous informer plus largement de cet univers au travers de différentes chroniques. Pour cette première émission, notre invitée spéciale est Icee Drag’On.

Présentation: Miss Fit Of Nine, MyëVe Märchen

Chroniques: Fury Of Nine, Madeleine Rispe

Réalisation: Cécilia Da Colonia