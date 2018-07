Ce soir au programme du Happy Milf Show 93.9fm sur radio campus paris

21:00-22:30 only music durant 1H30 ! c’est notre formule pour cet été 1h30 de mix pour regaler vos oreille et ce soir au programme :

G High DJo aux platine avec son mix Hip Hop Old School Breakbeat Funk 1981 – 1983 « Hip Hop Family Tree 2 »