Handi nous tout : Plongeon dans les disparités de situation des étudiants en situation de handicap // 12.12.2021

Plongeon dans les disparités de situation au sein d'une minorité : les étudiants en situation de handicap

L’histoire de ce sujet commence avec des jeunes en situation de handicap faisant le choix de poursuivre leurs études dans le supérieur.

Leurs expériences scolaires vécues notamment dans le secondaire sont souvent très hétérogènes : positives avec certaines difficultés d’intégration, des expériences d’enseignement alternées qui nécessite de l’élève de s’adapter ou encore des parcours plus heurtés. S’ajoutent alors des facteurs pouvant peser sur l’expérience universitaire et la réussite de celle-ci : le contexte d’apprentissage, les ressources financières, l’héritage de l’histoire familiale, l’engagement des parents.

Face à ses barrières en termes d’accessibilité des études ou des métiers visés, les étudiants en situation de handicap sont plus souvent contraints de renoncer à leur projet initial et connaissent davantage que les autres, des bifurcations et des ruptures dans leurs parcours universitaires.

Nous interrogeons dans ce premier podcast les disparités des situations, présentes au sein même de la minorité des étudiants en situation de handicap, pour l’accès et la réussite des études supérieures.

crédit : Animatrice : Marion Guiet. Intervenant référent handicap : Julien Soreau. Intervenante sociologue : Annaëlle Milon. Intervenant jeune SH : Grégoire BOUCHETOU. Réalisation, production : la fédé 100% Handinamique. Musique : Romain Loiseau

HANDI NOUS TOUT

Handi nous tout ce sont des podcasts de 40 minutes cousues main qui font parler des référents handicaps, des experts et des jeunes en situation de handicap qui ont la volonté de mettre en lumière leur quotidien, leurs projets et les difficultés rencontrées quand on accèdent aux études supérieures et/ou à la recherche d’un premier emploi. En collaboration avec Radio Campus, l’association la fédé 100% Handinamique produit les podcasts en étayant les sujets et leur limite afin de comprendre ce qu’est aujourd’hui en France, être jeune et en situation de handicap.