GRPHSM ! 3 – LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE

LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE

Cette appellation fait référence à un courant de pensée graphique théorisé par un personnage clé, le graphiste et typographe allemand Jan Tschichold. Il publie en 1928 un ouvrage éponyme à la fois manuel et manifeste qui va devenir un texte fondateur dans l’histoire du design graphique et qui ne cesse encore aujourd’hui de fasciner praticiens et amateurs éclairés. Cette nouvelle typographie prend sa source dans les recherches modernistes des grands noms du Bauhaus. Ses préceptes sont, de manière très résumée : l’utilisation de typos linéales, de compositions asymétriques, un usage fonctionnel de la couleur et une standardisation des formats. La nouvelle typographie se répand dans une Allemagne en plein essor économique où les supports de communication et la presse se développent à grande vitesse. Elle va ensuite se diffuser en Europe, et avoir une influence importante jusqu’à aujourd’hui.

Mon invité : Victor Guégan

Enseignant l’histoire du design Graphique à l’ÉSAD d’Amiens. Proche de la maison d’édition B42, spécialiste de Jan Tschichold, il est titulaire d’une thèse de doctorat en histoire de l’art sur le modernisme graphique en Allemagne.

Dim. 20 Aout 2017

Émission animée et produite par Yassine

Enregistré le 10 mai 2017 au Monte en l’air

Musiques

Générique : Ennio Morricone – Mistico ma non troppo – B.O. le Monachine ( Italie – 1963 – C.A.M )