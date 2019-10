Grande Soirée Respirations aux Grands Voisins 16/09/19

En live depuis la Pouponnière des Grands Voisins, Radio Campus Paris était aux manœuvres de la conférence radiophonique organisée dans le cadre de l’Université Populaire et du lancement du programme Respirations.

Le thème de l’émission : Jeunesse et pauvreté. Comment la participation culturelle peut-elle être un levier de lutte contre les inégalités?

Pour répondre à cette vaste question nous recevions sur le plateau Christine Laconde, directrice générale du Samu Social de Paris, Serge Saada de Cultures du Coeur, Anne-Lise Denoeud, chargée de plaidoyer pour l’UNICEF et enfin Jean Pierre Saez de l’Observatoire des Politiques Culturelles.

Quels visages revêt la pauvreté chez les jeunes en France ? Quels moyens les structures de prises en charge et d’accompagnement mettent-elles en place, et quels sont leurs effets ? De quoi parle-t-on quand on dit « participation à la vie culturelle »? Est-ce un facteur d’intégration ? Ou encore : Comment peut-on favoriser le droit à rêver?

Autant de questions auxquelles nos experts ont tenté de répondre pendant cette heure et demi d’émission.

Avec les chroniques de Sylvain sur le film « Gosses de France » de Andréa Rawlins-Gaston et de Farah sur « Banlieusards » de Kery James.

Coordination et animation : Claire Le Gac. Réalisation : Mickaël Bernard.