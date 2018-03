Grand Format #9: Juliette Maillard // 07.03.18

Dans ce numéro 9 de Grand Format, nous recevons l’assistante réalisatrice Juliette Maillard. Elle a assisté Pascal Bonitzer sur Tout de suite, maintenant ou Cherchez Hortense mais aussi Martin Provost sur Sage femme. Avec elle nous parlons bien évidemment de son métier, de sa vision du cinéma et aussi de son film de chevet All about Eve de Joseph Mankiewicz.

Côté chroniques, Josselin et Luc nous font le plaisir de parler de la première invitation « presse » de Grand Format ou encore de Suzanne Schiffman…

Musiques

Redbone, Childish Gambino

Machines, Giorgio Moroder

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Léa Baggi & Théo Lopez