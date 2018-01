Grand Format #7: Aurélien Manya // 03.01.18

Pour le numéro 7 de Grand Format, nous recevons le monteur Aurélien Manya. Il a notamment travaillé sur le film Des plans sur la comète ou encore Extra Bal d’Axelle Poisson. Avec lui nous parlons bien évidemment de montage, mais aussi de ses goûts cinématographiques, de son parcours et de sa façon de travailler. On passe aussi un moment sur Chungking Express, son film de chevet.

Quand à Josselin et Luc, ils nous nous proposent ensemble une chronique sur les films de 2017 qui ont marqués l’équipe et ceux qui nous ont le plus déçus !

Musiques

California Dreamin, The Mamas and The papas

Can’t leave the night, Bad Bad not good

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Léa Baggi & Théo Lopez