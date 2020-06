Grand Format #27 : Émission à distance // 14.06.20

Une partie du casting des mystères de l’amour sous masque

Si le cinéma relève bien de l’art, il reste une industrie. Tout un secteur se trouve aujourd’hui mis en branle par une crise sans précédant – les salles sont privées de leur public, les festivals s’annulent ou se transforment, les tournages se décalent et parfois s’arrêtent.

C’est donc pour mieux comprendre cette période que nous avons concocté cet épisode, misant sur des chroniques à distance, un montage sans direct et une thématique commune. Théo s’intéresse à l’histoire et nous rappelle que malgré les crises, le cinéma a toujours su revenir plus fort encore. Luc s’interroge sur la place et les angoisses d’un scénariste en temps confiné. Et enfin Josselin s’intéresse aux effets de la pandémie sur les tournages, à l’aide notamment de deux invitées.

D’abord Camille Gaborit, une assistante caméra invétérée qui nous raconte l’histoire d’un tournage annulé par cause de Coronavirus.

Et puis Antoinette Giret, une actrice en herbe qui nous explique les règles et les mesures mises en oeuvre afin de contenir la propagation du virus sur les plateaux.

En attendant la prochaine saison, nous vous souhaitons de passer un bel été au chaud dans les salles de cinéma qui, on en est sûrs, parviendront vous faire oublier Netflix.

Présentation : Théo Lopez

Chroniques : Théo Lopez – Luc Tailleur – Josselin Esteve

Invitées : Camille Gaborit – Antoinette Giret

Réalisation : Benjamin Arnaud