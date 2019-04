Grand Format #20: Chloé Le Bihan // 07.04.19

Ce soir dans Grand Format, nous recevons Chloé Le Bihan pour parler d’audiodescription au cinéma. L’occasion d’aborder les aspects techniques, artisitques et parfois même juridiques de cet aspect méconnu mais pourtant essentiel du cinéma. Et pour l’occasion, on vous a préparé un blind test de films en audiodescription.

Côté chroniques, Josselin nous parle de la grande Agnès Varda et nous propose un revue de presse de son cru !

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueur : Josselin Esteve



Rédaction : Théo Lopez