Grand Format #17: Céline Gailleurd et Olivier Bohler // 10.02.19

Durant une heure, nous recevons Céline Gailleurd et Olivier Bohler, réalisateurs et professeurs à l’université de Paris 8. Ils ont travaillé ensemble sur de nombreux films, comme Dramonasc ou encore Edgar Morin, Chronique d’un regard. On y parle de leur rencontre avec le célèbre sociologue, du rapport entre leur travail à l’université et celui de réalisateur ou encore de leur manière de travailler à deux.

Côté chroniques, Josselin nous propose de parler du thème, justement, de la « Chronique », Luc nous informe et nous propose un blind test autour d’un thème… inattendu.

Musiques

La baie des anges, Michel Legrand (La baie des anges, Jacques Demy)

Les chiens ne font pas des chats, Alex Beaupain (Les bien-aimés, Christophe Honoré)

Présentation : Théo Lopez

Chroniqueurs : Josselin Esteve / Luc Tailleur

Rédaction : Théo Lopez