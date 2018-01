Good Morning Vietnam, la musique contre la guerre

« Good Morning Vietnam » hurlait dans son micro Robin Williams dans le film éponyme de Barry Levinson en 1987. Ce soir, ce n’est pas du meurtrier conflit d’un point de vue historique dont il est question. George et Andy et Xavier le plagiste vont vous parler de ce que l’Amérique a fait naître culturellement de cette guerre, de cette résilience dans la contre-culture, la musique et le cinéma. Même si une heure n’y suffiront pas comme vous vous en doutez. Ce conflit dura 20 ans et tout ce qu’il engendra mériterait des heures et des heures de programmes. Il a donc fallu faire un choix.

En ouverture, l’hymne américain va retentir façon Woodstock. Mais vous entendrez aussi des chansons de l’époque, chantées par ceux qui refusaient la guerre ou bien ceux qui l’ont fait et qui ont eu la chance de pouvoir en revenir. Dans cette programmation, il y aura également des chansons d’enfants de vétérans de la guerre du Vietnam, côté américain là encore. Quelques extraits de films émaillent ce programme comme Air America ou Full Metal Jacket.

La playlist :