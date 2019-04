GIVE ME FIVE! LA SÉLECTION D’ARTISTES DU MAP

Le Réseau des Musiques Actuelles de Paris a mis en place avec ses adhérent·e·s le dispositif GIVE ME FIVE! en 2013 pour répondre à un besoin d’accompagnement des musicien·ne·s émergent·e·s. Il permet à 5 groupes ou artistes de bénéficier pendant un an d’un accompagnement sur mesure.

Paris, en tant que capitale, attire et accueille beaucoup de groupes qui espèrent y développer leur carrière. Paradoxalement, la scène locale parisienne ne dispose que de peu de dispositifs pour les soutenir. Pour répondre à cette problématique, GIVE ME FIVE! propose la contribution de structures adhérentes du MAP et de ses partenaires qui mettent à disposition des artistes leurs compétences et expériences des métiers du secteur afin de les accompagner dans le développement de leur projet artistique.

Cela se traduit par des heures de répétition en studio, de programmation, de coaching scénique, de conseil artistique, administratif, sur la stratégie de la communication et des offres promotionnelles.

Chaque structure adhérente parraine jusqu’à trois candidatures d’artistes, à condition que l’une d’entre elles soit à leadership féminin. À la suite d’un vote sur écoute par les adhérent·e·s, dix projets ont été sélectionnés et ont été départagés lors d’une sélection sur scène qui a eu lieu au Flow les 2 et 3 avril de 19h30 à 23h. Afin de rendre cet événement accessible au plus grand nombre, l’entrée était gratuite.

Les cinq lauréat·e·s ont été désigné·e·s par un jury composé de professionnel·le·s du secteur des musiques actuelles, à savoir, Olivier Bas (Studio des Variétés), Noémie Lambert (Universal Music), Alex Monville (LaCouveuse) et Valérie Simiasko-Pellerin (Conseil-Manageuse), Olivier Moreau (Arcadi), Céline Paris (Surpr!ze), Julien Soulié (Le Fair) et Najma Souroque et Clément Meyère (We Love Green & The Peacock Society).

GIVE ME FIVE! 2019 – 5ème édition

Retrouvez la playlist des lauréat.e.s #GIVEMEFIVE2019 !

Afrobeat, folk,pop amazone, rap ou encore psychpop… on vous présente cinq nouveaux talents dont on n’a pas fini d’entendre parler. Retrouvez Days in Orbit, Juste Shani, Polycool, Rovski et Ysée Sauvage dans notre playlist #GIVEMEFIVE2019

DAYS IN ORBIT

House/AfroBeat ⌇ Présenté.e.s par Le Barboteur

Days in Orbit c’est un projet hybride entre la house et l’afrobeat, des créations et des sonorités venues des 4 coins du globe. 4 sur scène pour vous jouer une musique enivrante aux mélodies psychés, boucles cosmiques et rythmes envoûtants… le tout avec une énergie débordante ! Une musique qui prend aux tripes, qui transporte tout, tout le temps, partout, une musique qui prend tout son sens en live.

SITE WEB ⎮ FACEBOOK ⎮ INSTAGRAM ⎮ TWITTER ⎮ BANDCAMP

JUSTE SHANI

Rap ⌇ Présentée par l’EPJ Mahalia Jackson

Plume incisive, flow espiègle et jeu de scène rythmée sont les ingrédients qui définissent le style de la jeune rappeuse de 25 ans. Juste Shani pratique son art aux antipodes des clichés du rap, assume son parcours d’intello et son côté encore enfantin. Depuis janvier 2018, enchaîne les concerts, les passages en radio et les freestyles sur les réseaux sociaux, se faisant notamment remarquer avec son freestyle féministe incarné par des barbies déjantées.

SITE WEB ⎮ FACEBOOK ⎮ INSTAGRAM ⎮ YOUTUBE

POLYCOOL

Pop/SynthPop/PsychPop ⌇ Présentés par le Barboteur

Depuis des années les quatre amis d’enfance du groupe Polycool, ou sous leur ancien nom Abraxas, ont sans le vouloir, réinventé la musique pop à Paris. Leur originalité et leurs influences ne connaissent pas de limites, leurs projets non plus. Composer un album sur la vie d’un phacochère? Oui. Un vinyle dédié à une Truite Bisexuelle ? Bien sûr. Inventer la religion du Seigneur Citron et en faire un album accompagné́ d’une bande dessinée ? Bonne idée. Parler de diarrhée et du prix du citron en direct sur France Inter ? Évidemment. Leurs multiples concerts laissent chaque fois un souvenir indélébile de transe pop, parsemé́ de confettis jetés par un homme nu et cagoulé sur un public suant et plein d’amour. En quelques années, il s’est ainsi créé autour d’eux une aura de folie collective.

FACEBOOK ⎮ INSTAGRAM ⎮ YOUTUBE ⎮ SOUNDCLOUD

ROVSKI

Pop Amazone ⌇ Présentées par Kalima Productions

ROVSKI, c’est la rencontre entre les chansons de Sonia Nemirovsky et les multiples talents d’Olive Perrusson (alto, guitares, percussions, clavier, chœurs…). Deux voix qui s’entremêlent. Et si ROVSKI prend une forme aussi hybride dans le paysage de la chanson française, c’est que leurs racines et leurs influences, tout comme les mangroves, vont à la fois chercher dans la terre et dans l’eau. Sonia aura les élans argentins de son papa, le goût du mot en bouche qui lui vient du théâtre, les effluves d’adolescence où le rap forgera son exigence des textes, et les grandes références de la chanson française comme manteau d’hiver. Olive fera de tout ce qui l’entoure musique, ses gestes seront musique, et les sonorités orientales, irlandaises et africaines se mélangeront en elle comme si elles étaient voisines de palier.

SITE WEB ⎮ FACEBOOK ⎮ INSTAGRAM ⎮ TWITTER ⎮ YOUTUBE

YSÉ SAUVAGE

Pop/Folk ⌇ Présentée par L’Alimentation Générale

Il souffle dans la musique d’Ysé Sauvage un vent de chaleur et d’intimité. Sur scène avec un looper, une guitare, un violoncelle, un clavier, des percussions, elle superpose ses instruments, sa voix et ses chœurs comme un chef d’orchestre et vous embarque pour un voyage pop-folk. Baignée dans la culture anglophone dès l’enfance, c’est naturellement qu’elle compose ses titres en anglais. Elle s’aventure ainsi sur les pas d’artistes tels Feist, Bob Dylan ou encore Bon Iver, artistes originaires d’Amérique du Nord où elle a également vécu.

FACEBOOK ⎮ INSTAGRAM ⎮ TWITTER ⎮ YOUTUBE

© Photographies : SndPics

STRUCTURE ADHÉRENTES ENGAGÉES DANS LE DISPOSITIF

Le 59 Rivoli est un bâtiment qui abrite une trentaine d’ateliers d’artistes ainsi qu’une galerie d’exposition et un pôle événementiel. Des concerts y ont lieu tous les samedi et dimanche au rez de chaussée. Radio Robert, la web radio associative du 59 Rivoli est également un partenaire média du dispositif.

L’école ATLA, reconnue par le Ministère de la Culture et de la Communication forme aux métiers des musiques actuelles et du spectacle vivant.

Polystyle et poly-instrument, elle propose une pédagogie mise en œuvre par près de 100 intervenants/professionnels de la musique et du spectacle.



Depuis 20 ans, 10 000 musiciens professionnels et amateurs et 250 chargés de Management Artistique et Culturel ont été formés à l’école ATLA.

Café, lieu de conférence, espace de coworking, la Casa des Utopies est un laboratoire d’innovation au service des artistes.Fondée par des artistes expérimenté.e.s dans l’univers de la musique et de l’art contemporain, rejoint.e.s par des professionnels du numérique, la Casa est motivée par le mot d’ordre : « chacun.e s’enrichit de l’expérience de l’autre ». La Casa des Utopies a développé des formations permettant aux artistes de devenirs des e-artistes aguerri.e.s sachant communiquer, comment et sur quel support, créer un site web, utiliser les réseaux sociaux mais aussi réussir une campagne de financement participatif tout en appréhendant la sécurité de ses données.

Né en 2008, d’abord collectif d’artistes, puis dédié à l’accompagnement de projets musicaux, Kalima Productions devient organisateur et producteur du Festival Aurores Montréal en 2013, puis label, avant de se tourner vers l’édition, la gestion éditoriale et le tracking de droits à partir de 2016. Intervenant régulièrement également à l’IESA, l’Ecole ATLA et le CFPM, la structure est également active dans le Réseau MAP (Conseil d’Administration, Commission d’adhésion, GIVE ME FIVE!

Installé sur quatre sites parisiens (10ème, 20ème, 9ème, Pantin, Joinville), le Studio Bleu est spécialisé dans la location d’espaces culturels: studios de répétition (40), salles de danse ou de théâtre (6).

Le Studio des variétés est au service des artistes porteurs de projet. Il met à leur disposition des formations in situ dans ses locaux à Paris 11ème : 6 salles équipées (sono, piano, micros), une Salle Artistes pouvant accueillir show-cases, écoutes d’enregistrements et projections, 4 studios locatifs attribués aux résidences de création, 1 salle vidéo, 1 salle son. Il propose également des formations hors les murs : pour les artistes et pour les salles, festivals et associations, en régions ou à l’étranger.





Les Studios Mante proposent divers services : enregistrements, mixages, arrangements musicaux, voix off, musique à l’image, illustration sonore.

PARTENAIRES ENGAGÉS DANS LE DISPOSITIF

Créé en 2010 à l’initiative de Cédric Tilèpe, l’Atelier de Cédric est devenu, au fil des années, un véritable dispositif de développement de carrière, d’accompagnement et de professionnalisation en musiques actuelles pour les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes. Situé à Paris, l’Atelier met à la disposition des Artistes émergents tous les moyens nécessaires pour leur permettre de développer leur réseau professionnel et faire avancer, de façon concrète et efficace, leur projet artistique et ce, quelle que soit l’esthétique développée. Pour sa 9ème Saison, l’Atelier de Cédric vous propose 3 grands axes pour développer et professionnaliser votre projet musical : les rencontres professionnelles, le coaching individuel et, grande nouveauté 2019, la ToolBox de l’Atelier !

Groupe de protection sociale dédié au monde de la culture, de la communication et des médias, Audiens est le partenaire des employeurs, créateurs d’entreprise, travailleurs indépendants, salariés permanents et intermittents, journalistes, pigistes et professionnels retraités.

Véritable groupe de services, il conçoit des solutions innovantes, adaptées aux spécificités de la profession et de métiers qui évoluent à l’ère du numérique.



De par sa dimension paritaire et son expérience du dialogue social, le groupe se positionne en tant que facilitateur, fédérateur et véritable porte-parole des industries de la culture et de la création.

CULTURE AU QUAI, c’est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour faire son marché de sorties, et découvrir la saison culturelle de façon vivante, conviviale et gratuite.

Groover est une plateforme web qui réinvente la promotion musicale. Sur Groover, les musiciens et leurs représentants envoient directement leurs morceaux à des médias, labels, radios de façon pratique et abordable, en étant assurés d’être écoutés, de recevoir des retours et gagner en visibilité (articles, playlists, signatures sur label). Quant aux influenceurs musicaux, ils disposent enfin d’un outil simple pour découvrir de la musique, en étant rémunérés tout en conservant leur indépendance.

MaMA Event accueille les professionnels français et internationaux de l’industrie musicale pendant 3 jours de concerts et de rencontres pro internationales au cœur de Pigalle et Montmartre. Près de 4300 professionnels de la filière sont réunis, français et étrangers, indépendants et majors du disque, producteurs de spectacles et « associatifs », salles de spectacles et festivals, sociétés civiles et organismes professionnels, managers et éditeurs de musique, startups et créateurs de contenu numérique, collectivités territoriales et syndicats, diffuseurs et médias, secteur privé et institutions subventionnées… et évidemment artistes. Grâce au MaMA, chaque groupe accompagné reçoit deux accréditations pour participer à l’événement.

La Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, est une société civile à but non lucratif, détenue et gérée par ses membres. Son modèle économique est celui d’une coopérative. Elle a pour mission essentielle de collecter les droits d’auteur en France et de les redistribuer aux créateurs français et du monde entier. Cette mission est fondamentale pour pérenniser la création et le fonctionnement de la filière musicale.

Spinnup propose aux artistes de les aider à sortir leur musique, tout en leur permettant de conserver la totalité de leurs royalties. Lorsqu’un artiste crée une sortie avec Spinnup, la plateforme envoie sa musique aux principales boutiques de musique en ligne : plus de 40 services musicaux du monde, dont Apple Music, Spotify, iTunes et Deezer. La plateforme accompagne également les artistes via la constitution de dossiers informatifs et l’organisation de lives sessions auxquelles des pros sont conviés.

