Gestalt – Épisode 6 : Espace culturel et espace médical : créér

Lors de cette émission nous allons nous demander comment nous pouvons mettre en place des projets culturels et artistiques avec des publics venant du champ médical.

Comment faire quand on est artiste, médiateur culturel et ou encore inscrit.e dans un cadre de recherche universitaire ?

Nous allons aussi se demander pendant cette heure ce qu’est la notion d’inclusion au sein même des créations artistiques, en allant jusqu’aux conditions d’accueil des espaces qui reçoivent.

Nous parlerons donc d’accessibilité culturelle et de projets inclusifs avec Marie, Caroline Gaetan.

> Les invités :

Marie La Nuit est productrice radio, coordinatrice éditoriale de la radio Station Station et documentariste sonore. Formée à la philosophie et la médiation culturelle, Marie produit depuis 2013 l’émission “Marie La Nuit”, qui s’intéresse aux musiques indépendantes et émergentes. Elle produit depuis 2020 des documentaires radiophoniques et sonores aux thématiques variées : écoféminisme, collecte de récits de parcours de vie, pratique brutes de la musique, banquet fait main…Elle gère la coordination de la grille radiophonique de Station Station, qui mêle propositions musicales, documentaires sonores, créations radiophoniques et entretiens autour du féminisme, de l’art ou encore de l’écologie.e

Elle est aussi membre d’ArtLab, programme dédié à la formation aux outils numériques, elle accompagne des associations dans la création radiophonique au gré d’ateliers radio (Carton Plein, Coucou Crew, Petit Bain, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, IME Alternance 75) ou dans le cadre du cours de Master en Arts à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis.

​​Caroline Perreau est consultante en communication et rédactrice, co-fondatrice d’une agence de communication éditoriale. Par ailleurs, en tant qu’éditrice au sein des Éditions Hartpon qu’elle a créées en 2011, elle développe une ligne éditoriale dédiée aux livres d’art, objets-livres, projets graphiques, principalement dans les domaines de l’art urbain et de la photographie. Depuis quelques années, elle s’intéresse aux évolutions des processus artistiques et éditoriaux, auquel elle consacre des travaux de recherche (CELSA, 2021 ; Université Paris 8, en cours).

Site Internet : www.hartpon.com

Gaëtan Brun-Picard est un chorégraphe et artiste transdisciplinaire qui explore la relation entre les corps, l’espace et l’idée de groupe à travers différents médiums. Il Co-fond avec l’artiste Lilli Garcia Gomez, en 2014, le Collectif w.o.r.k.? Au travers duquel ils expérimentent autour du concept de communauté contemporaine sensible.

Avec le collectif w.o.r.k.? Il développe une approche aux méthodes de création inclusives : le projet porté par le collectif cherche à replacer l’action des artistes dans un contexte plus large que celui de l’art. « w.o.r.k? est un laboratoire, un outil où nous questionnons nos pratiques à la lumière du présent ».

Le travail du collectif prend des formes différentes, telles que les performances Communauté.s du Futur I, II, III et IV dans le cadre du projet (57) Mnémosyne Communauté.s du Futur, lauréat de la Fondation SNCF et produit par le festival des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis (FR) . Il est depuis 2018 résident permanent au 6b tiers-lieux culturelle et social dédié à la diffusion et à la création à Saint-Denis.