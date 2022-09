Gestalt – Épisode 4 : Danse et Parkinson

Sur cette heure d’émission nous parlons de danse, de relation avec un corps qui parfois nous échappe

Un corps c’est en mouvement, ça danse, mais cela se heurte aussi à des obstacles et pendant cette heure nous cherchons ensemble à comprendre ce que le mouvement signifie au quotidien. et ce que la danse apporte aux corps dits pluriels, et quels sont les territoires et espaces que nous pouvons découvrir voir même franchir avec ces corps , dont ceux concernés par la maladie de Parkinson.

En invités :

– Thierry R et Francine B : Tous deux appréciant la danse et se retrouver dans un groupe de danse et de relaxtion aux Plateaux Sauvages, Francine et Thierry témoignent aussi de leur quotidien avec les troubles parkinsoniens.

– Éric Min Cuong Casting : Éric M.C.C. a été artiste associé au Ballet National de Marseille (2016-2019). Ses travaux chorégraphiques explorent les modes relationnels, les représentations et la perception des corps au XXIe siècle, interrogeant les dualités réel/fiction, nature/culture, organique/artificiel. Il met ainsi en relation les corps et la danse envisagés dans leur pluralité et les nouvelles technologies (robots humanoïdes, drones, réalité augmentée…) dans des process de création “in socius”, liés à des réalités sociétales en partenariat avec des institutions en dehors du champs de l’art (laboratoire de recherche, ONG, hôpital…).

– Cloé Longuemare : Psychomotricienne , Cloé à fait des interventions auprès de tous les âges de la vie s’intéressant notamment à cette question principale : D’un corps objet de soin à un corps acteur, comment le mouvement dansé peut-il permettre un mieux être psychomoteur. En 2022, elle anime et participe à un atelier danse et relaxation avec Culture et Hôpital auprès de personnes présentant la maladie de Parkinson.

Bonne écoute 🙂