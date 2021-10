Gestalt – Épisode 3 – Coucou Crew – Air de Repos

On est de retour sur l’émission GESTALT, émission qui parle de soin et d’artistique, qui aborde les questions de santé en lien avec le milieu culturel sous toutes ses formes. Dans cette émission : nous voulons croiser les regards sur différents mondes : celui de la santé et du soin avec celui de l’art et de la culture. On va donner la parole à des acteurs et des projets qui s’activent autours de ces deux milieux et qui font avancer les choses !

Comment aborder la situation des jeunes Mineur·e·s Isolé·e·s Étranger·ère·s aujourd’hui en France ?

Comment offrir le soin en dehors du cadre institutionnel? Comment mener des projets transdisciplinaires et quelle place à le soin et la thérapeutique dans un espace partagé et ouverts à tous?

Air de repos ou zone d’urgence, nous avons eu le plaisir d’inviter Juliette ​​DELESTRE, Psychologue cliniciene et membre fondatrice du coucou crew, association qui propose des espace et des temps de rencontres et d’échanges pour les jeunes en situation d’exil. Rencontre et discussion.