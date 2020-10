GESTALT – Épisode 1 :  » Il faut démystifier l’artiste en souffrance « 

C’est le premier épisode de l’émission GESTALT, émission radio qui mêle art et psychologie, santé et culture.

L’émission rassemble aujourd’hui deux membres du Collectif Cura : Suzanne Combo et Robin Ecoeur. Nous avons discuté ensemble de leur travail d’enquête sur le bien-être dans la musique, de la santé au sein de cette industrie, de harcèlement et des perspectives d’avenir pour faire en sorte que ces sujets ne soient plus tabous.

Démystifier l’artiste en souffrance, rendre compréhensible les problèmes structurels de l’organisation du travail autours de la nuit. De la fête à la dépression post tournée., qu’est ce qui amène à ces conflits et comment penser ces derniers à l’avenir ?