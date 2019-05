Gaïa 94 prend l’antenne

La radio libère les voix, c’est dans cet objectif que 15 jeunes vivant dans la structure Gaïa 94 du groupe SOS se sont emparés du micro de Radio Campus Paris.

Après plusieurs semaines à apprendre les techniques du son et du journalisme ils ont enregistré leur émissions et parlé de leur quotidien. Des sujets préparés avec passions pour mieux comprendre leurs problématiques. Avec leur invité JP Manova les jeunes ont exploré leurs visions du Rap, du travail, de leurs expériences depuis leur arrivée en France … On découvre aussi l’initiative proposée par Eloquentia pour découvrir la langue Française et les monuments nationaux.

Un atelier permis par les éducateurs de la structure Gaïa 94, Radio Campus Paris, le Groupe SOS qui accueille 52 jeunes mineurs 52 jeunes mineurs isolés étrangers pris en charge par le département du Val de Marne.