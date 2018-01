En Futur Simone #4 – Demain tous sous lexo ? // 12.01.18

Demain, tous sous lexo ? 💊 Question un peu provocatrice mais qui part d’un constat dressé par de nombreuses études : nous sommes de plus en plus stressés. Quelle est la réalité qui se cache derrière ce constat ? Et pourquoi éprouvons-nous du stress ? Comment y échapper ? Quelles sont les méthodes qui se développent ? On va répondre à toutes ces questions avec le pédopsychiatre et biostatisticien Bruno Falissard.

Clément t’emmènes en 2057 dans un monde où le stress est éradiqué mais les émotions inhibées, Lucie dresse les contours de la notion de stress, et Philippe s’intéresse à la méditation de pleine conscience pour évacuer l’anxiété, avec les précieux éclairages de Fanny Garnier, psychologue clinicienne qui utilise cette approche avec ses patients au sein du centre de soins des traumatismes et des violences, le centre EIDO, à Paris.