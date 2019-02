FUN THUGS # Regina Demina, F.A.M.E festival, Alien Crystal Palace

> vendredi 1er Février 22H30-minuit sur 93.9 FM <<

Trois cavaliers dans le sillage de la musique portent l’expérience de la gloire.

Regina Demina jeune artiste se propageant dans le système comme sur un circuit bending, est passée de l’exploration des loisirs deep-populaires en cité française, au monde de la nuit puis aux mondes des performances musicales et visuelles éclosent sur le terreau d’un art contemporain moribond, dans un post post art total sombrement réjouissant, raffiné et technoïde. Elle évoquera son univers visuel, la scène et ses collaborations. Nous écouterons ses derniers titres sortis via le label Kwaidan records. Elle présentera le 15 février ´Dotcom’ dans le cadre du F.A.M.E. festival, Film and Music expérience. Benoît Hické co-programmateur nous offre un avant-goût du festival qui se déroulera du 14 au 17 février prochain à la Gaïté Lyrique

.

Nicolas Ker compositeur et chanteur surdoué, qui s’est produit particulièrement au sein du groupe PONI HOAX nous accorde sa compagnie à l’occasion de la sortie d’un film au genre délirant et hermétique comme un tirage de tarot pour béotien, co-écrit et réalisé avec Arielle Dombasle, ‘Alien Crystal Palace’ dont ils sont également les acteurs principaux. Cet objet non désagréable échappe aux critiques comme un greffon rejeté, un néo-giallo qui fait éternuer le cinéma français. Il conforte la collaboration des deux artistes, tandis que Nicolas Ker appose le B.O. de ce tournage sous effets, ils signent un nouvel album EMPIRE.

>>> FUN THUGS

édition 2019

Production et réalisation- Eglantine Laval & Johanna Beaussart .<<<<