Fun Thugs # Playlist ‘MORT OU VIF’ ft/ Vie Garantie + Outreglot

Fun Thugs – # MORT OU VIF

Ce vendredi 2 Février à 22H30 – minuit, pour fêter notre nouvelle année 2018 – un Line-up rétrospectif des artistes diffusés depuis septembre par les Thugs, ainsi que sur l’Express de Minuit sur Station Station la radio de la Station, gare des Mînes ( un mercredi sur deux vers 22H )

>> On retrouve dans la playlist la Tendre Emeute, Mathilde Fernandez, le collectif We are Vicious, le label Promesses … du nouveau avec Johan Papaconstantino, et les derniers diffusés via Off Noise: 205 gti, Little Jimi…

+ soirée ‘ Vie Garantie’ >>>> gagnez des entrées libres <<<<

Pendnat que l’on écoutera la playlist Elias va vous faire gagner des entrées pour la soirée Vie Garantie w/Geena, La Corde, Dopplereffekt, Marion Guillet à la Java le 23 février 2018 >> attention il va falloir être REACTIF et vous manifester sur l’event facebook de la soirée.

+ chronique MORT OU VIF où tout est permis

Laura nous distillera une chronique glam’ dark sur Le pays où tout est permis de Sophie Podolski jeune artiste au destin bref et saisissant découverte au Weils à Bruxelles, sa poésie et ses dessins sont exposés au jusqu’au 1 er avril 2018.

++ Outreglot

Le collectif Outreglot s’est formé en 2015-2016 et rassemble des artistes et musiciens issus de la Villa Arson, aussi organisateurs d’événements musicaux, dont le mémorable festival Missing Numéro . Ils ont pu nous faire parvenir en très peu de temps, entre Berlin, Bruxelles, Noisy et le Mexique, deux enregistrements :

> Vicamorfosis: création de Victoria Pacheco, artiste mexicaine résident à Bruxelles, membre d’ Outreglot depuis la formation initiale du collectif. En jouant sur les composants du rythme, la cacophonie, la diction, l’intensité, la hauteur, l’intonation et le souffle. Elle utilise sa voix comme un élément entièrement manipulable, étirée, comprimée, décomposée et samplée : métamorphosée par le biais de l’ordinateur, transformée en instrument électronique…

> Emu Sene + Lord Cham / via Kaki: Live au Zorba le 12 janvier 2018 ( Lord Cham & Emu Séné, Korela, City Dragon – visuel de Victoria Pacheco)

>>>>> réalisation : Eglantine Laval, Elias Saïti et Florian Hiboux <<<<<<<<<<<

Fun Thugs – création émergente expé indé – improbabilités off -scènes – musique/ art contemporain – Paris –93.9 FM – 22H30 >>> minuit le premier vendredi du mois