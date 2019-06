FUN THUGS #Passion TAPES

>>> Ce soir de 22h30 à minuit – pour notre dernière émission de la saison ~~~~ sera diffusée: une playlist exceptionnelle, composée uniquement de titres sortis récemment sur des labels-cassettes français, pour la plupart parisiens. Une plage sonore de l’expérimentale à l’électro noïse vous attend

~~ la vraie fête de l’anti-musique.

Plaie List:

Autistic Campaign /Paul Grémare, My favorite Things 7: ..

Premier Sang / Axel Larsen, A1 – Too bog to jail, A2 – La fin de l’époque 13:..

Err rec /23:…

Növlang – III

Bernold Delgoda – Propergol

Alexis Lumière – The Great Pocket Calculator War

Tropical Geometry – Vitamin D

Tiger Tigre – Claude de Pussy

Domotic – Paillasse Propre

Julien Rachedi – Au coeur de la Matière

Amosphère TiO2

AfterHours Eden Prostitute / 50:…

1— COSHIDA (aka COLIQUE aka HOTU)

2—BATON ROUGE (SAADA ABE+DISOBEDIENT SHINOBU+CLARK GABLE)

3—THE DEAD C (BRUCE RUSSELL+MICHAEL MORLEY+ROBBIE YEATS)

4—GRIFU (ERIK MINKKINEN+BUBU PAGIER)

5—CHARLENE DARLING

Tanzprocesz 1:10:…

Lazy Magnet « Careless In Heat Vol.1 » (Extrait) (2012) 02:10

Gel Nails « Feign Interest » (2019) 06:37

Le Bruit Vient De La Cuisine « Ballonement » (Extrait) (2018) 07:57

Psychick Witch « Hacksaw Triangle » (2017) 11:37

WN « Because « Unmanned Aerial Vehicle » Translaled Into French Means Faux Bourdon » (2019) 13:52

Femme « Alors Elles Acceptèrent Les Poisons Synthétiques » (Extrait) (2014) (15:40)

>> REad more:

AFTERHOURS EDEN PROSTITUTE TAPES, label cassette créé en Septembre 2017 sur un coup de tête un soir par trois amis : SAADA ABE, DISOBEDIENT SHINOBU et CLARK GABLE.

Apres avoir travaillé sur des sons sous le nom de BATON ROUGE, le trium virat eut l’idée de créer un label pour éditer les proches qu’ils aimaient ou des plus lointains qu’ils admiraient aussi accessoirement pour sortir leurs propres tracks. Cela commença par Paul Bonnet (DISPOSITION MATRIX, Moitié de CIA DEBUTANTE) et continue tout dernièrement par FUSILLER (jo de Tanzprocesz)

> Un petit clin d’oeil à nos amis de la Radio Campus Paris, Planisphère lance une compile expérimentale version K7 et digitale Liquid/solid avec d’autres artistes ce sera à Main d’Oeuvre le 27 juin

>>> FUN THUGS — L’Art et la vie – – saison 2018/2019

Production & réalisation: Eglantine Laval – Johanna Beaussart .<<<<