FUN THUGS #Les Nouvelles Histoires de l’Art

Ce soir sera comme tous les soirs dans un autre monde. >> Fun Thugs de 22h30 à minuit sur Rado Campus Paris 93.9 FM Nous recevrons trois artistes visitant les avenirs possibles de l’art Adrien Van Melle et Sébastien Souchon des Editions Extensibles, et Camille Sauer.

L’Histoire de l’art n’existera bientôt plus si nous ne l’amplifions pas de nouvelles sources voir de nouveaux genres et de nouvelles disciplines, les mathématiques et la théorie politique ou la composition musicale avec Camille Sauer ou la Science-fiction avec Sébastien Souchon et Adrien Van Melle des Editions Extensibles.

Le Salon de Montrouge est terminé, vive la liberté pour ces jeunes artistes dont la pensée est désormais lâchée dans la nature où elle va se disséminer.

Camille Sauer

Les Editions Extensibles

Adrien Van Melle

>>> FUN THUGS — L’Art et la vie – – saison 2018/2019

Production & réalisation: Eglantine Laval – Johanna Beaussart .<<<<