L’art et la vie #01 Faire de l’Hospitalité une oeuvre

‘L’art étant entendu et convoqué en tant que lieu commun d’émancipation. Lieu de protection et de réparation. Lieu de transmission et de passage. Lieu d’hospitalité absolue.’ Rester. Etranger.

>> Vendredi 9 Novembre 2018 —– 22h30 – Minuit ——— en direct sur 93.9 FM <<<

L’Art et la Vie introduit un nouveau cycle d’émission avec une série de questions primordiales aux conditions de la création.

Ce soir nous aborderont une oeuvre d’hospitalité.

L’hospitalié, est un mot qui ré-émerge dans notre vocabulaire, il désigne la mobilisation de certains artistes sur les questions d’accueil des populations hier étrangères, ou simplement l’hospitalité est une démarche d’ouverture à l’autre, des gestes d’attention portés à d’autres cultures, ou peut-être il s’agit t’il d’un art d’échange et d’action plutôt qu’à un art de concept.

Nous recevons Barbara Manzetti et les auteurs de Rester. Etranger collectif crée en 2017. Ils mènent ensemble un travail processuel entre écriture et rencontres, une non-danse qui suppose une mise en commun des récits du passé et un partage du présent .

>>> FUN THUGS — L’Art et la vie – – saison 2018/2019

Production & réalisation: Eglantine Laval – Johanna Beaussart .<<<<