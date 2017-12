FUN THUGS # Radio BAL – Exclusif Release Tracks

– Radio B.A.L Mix Inédit – 30.12.2017 22 H > 00 H

Radio B.A.L. nous délivre des tracks inédits pour la première fois, Radio BAL est une nouvelle planète radiophonique D.I.Y, une exception faite, qui a imposé sa propre identité hybride.

Radio B.A.L est un cercle actif qui rassemble une scène expérimentale au style parfois électro glitch, aux mix multisources improvisés et inattendus: tape, radio , impro, voix, ambiant, 8bits, techno, indie, pièces sonores, interviews, live sets musicaux, incompréhensions, silences, tentatives, langues variées, contributions spontanées, combustions publiques, disques et cassettes, standard téléphonique rarissime, ainsi que le reste…

Dans un studio souterrain, inter-espace des Beaux-arts de Paris, occasionnellement dépliée en plateau d’enregistrement publique, une trentaine de jeunes artistes sont venus se plugger et donner du mic et du mix en live stream pendant un an pour nourrir la bande passante autour d’une machine open-source pris dans de nombreux câblages. Une scène ouverte interlope pour 8 h de Live hebdomadaire s’ouvre le mercredi de 14 à 22h, relayée sur le web par P-Node la meta-radio des mackers adeptes des fréquences.