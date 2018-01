FUN THUGS #3 César Vayssié + We are Vicious

Fun Thugs – #3

Ce vendredi 5 janvier de 22H30 à minuit nous rencontrons César Vayssié metteur en scène et réalisateur, nous reviendrons sur sa résidence à la Ménagerie de Verre en 2017, et sur son parcours depuis ses premières collaborations avec Philippe Quesne, à sa sélection en 2016 au FID de Marseille pour unfilmévénement , un film théâtre, réalisé au fil des résidence d’un collectif de comédiens, un film en train d’être vécu dont le scénario est la tentative d’un engagement en réponse aux inquiétudes politiques.

Un réalisateur qui se situe loin de l’économie du cinéma actuel et s’inscrit dans une démarche originale qui mêle son travail de réalisation filmique à la diversité des arts vivants, il travaille dans le décloisonnement des arts, ses oeuvres sont traversées par une réflexion sur les comportements sociaux, le groupe et l’individu, le sauvage et le civilisé, ainsi en est-il de sa dernière performance présenté à Paris « Exemple » lors du Festival Les Inaccoutumés à la Ménagerie de Verre du 14 novembre au 9 décembre 2017 inspiré par l’ouvrage de Claude Lévi-Strauss Le cru et le cuit.

+

En seconde partie d’émission We are Vicious nous fait le plaisir de nous envoyer ses tracks We are vicious sur soundcloud de Naughtybabysub à Dallas en passant pas JpegMafia, c’est une essence pure de L’Underground bordelaise que nous vous faisons découvrir en avant-première car ils débarquent à Paris à l’Happy Berbère Day #2 – à l’ Espace B ce samedi 6 janvier avec Fauchage Collectif et En veux-tu? En v’là.

Happy Berbère Day #2 – samedi 9 janvier – Espace B

Naughtybabysub / We are Vicious

>>>>> réalisation : Eglantine Laval, Laura Elias, Elias Saïti et Florian Hiboux <<<<<<<<<<<

Fun Thugs – création émergente expé indé – improbabilités off -scènes – musique/ art contemporain – Paris –93.9 FM – 22H30 >>> minuit le premier vendredi du mois

César Vayssié