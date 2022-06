FRICTIONS #5 : Rêves et Cauchemars // 13.06.2022

Frictions part en vacances !

Et pour fêter cette année riche en succès, riche en auditeurs et pleine de billets, Frictions a le plaisir d’inviter deux autres membres (éminents) de Radio Campus Paris, Franck et Églantine, pour une émission un peu spéciale, pleine de succès, d’auditeurs et de billets.

Ainsi, Frictions a décidé de se perdre dans ses propres fictions, celles que nos cerveaux malades fabriquent chaque nuits.

Et ça nous a tellement plu, qu’il est bien possible que des émissions spéciales rêves naissent l’année prochaine!

On vous aime! On vous souhaite un été riche en succès, en auditeurs et surtout pleine de billets.

