Fraîche Liste Special, Adam Naas à Londres // 25.04.2023

Cette année, la Fraîche Liste est en direct ! Un mercredi par mois, de 21h à 22h30, l’équipe de programmation vous invite dans à découvrir un.e artiste de la sélection, au cours d’une discussion tout en longueur sur le son, la musique, les émotions.

En direct oui… Sauf cette fois-ci. En février, Faustine nous parlait du nouvel album d’Adam Naas, inspiré par le rock anglais des années 70 et de la folk de Big Thief. Elle nous jurait qu’elle ferait tout son possible pour le recevoir dans la Fraîche Liste cette saison… Et tout son possible, ç’a été d’aller lui rendre visite chez lui, à Londres en mars. C’est donc le Fraîche Liste special (à lire à l’anglaise).

C’est donc sur les notes néo-soul rencontrant la voix du nez et les choeurs rappelant Mick Jagger et les Rolling Stones qu’Adam Naas nous présente aujourd’hui Goldie and the Kiss of Andromeda. Album presque chorale, expérience multi-sensorielle, ode à la queerness et au lâcher-prise, cette nouvelle sortie marque le tournant de la carrière du chanteur français – l’après Londres.

MORCEAUX :

« Shark Smile » – Big Thief

« Sunny Ride » – Adam Naas

Remerciements à Fabian Jestin, Ed et Adam. Une émission présentée et réalisée par Faustine Moulin.